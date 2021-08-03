Строительство центра для занятий единоборствами в Новосибирске оценивают в 850 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса для занятий единоборствами и борьбой в Новосибирске оценивается в 850 млн рублей. Возведение центра, которое пройдет в рамках государственно-частного партнерства, планируется завершить в течение двух-трех лет, сообщил журналистам во вторник министр спорта региона Сергей Ахапов.

"У нас готов проект центра единоборств. Это очень большое спортивное сооружение с восемью залами, один из которых рассчитан на три тыс. зрительских мест. Там можно проводить соревнования по всем видам единоборств любого уровня, и реализация этого проекта сегодня планируется путем государственно-частного партнерства, в ближайшее время мы будем объявлять конкурс для участия инвесторов. Мы уверены, что через пару-тройку лет это учреждение реально откроет двери для всех видов борьбы", - сказал Ахапов, уточнив, что стоимость объекта составит около 850 млн рублей.

Как сообщалось, спорткомплекс планируется построить к 2023 году. В нем будут проводиться занятия по тхэквондо, карате, рукопашному бою, греко-римской борьбе, самбо, вольной борьбе, дзюдо, айкидо, джиу-джитсу, боксу и игровым видам спорта. Кроме этого, на площадке спорткомплекса планируется проводить всероссийские и международные соревнования по этим видам спорта. Одновременно в здании смогут заниматься больше ста человек. Спортивный объект будет располагаться в Кировском районе, на левобережье Новосибирска, где сейчас идет активная застройка новых микрорайонов.

Оздоровительный комплекс входит в перечень крупных спортивных объектов, которые планируется возвести в Новосибирской области в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" (входит в нацпроект "Демография"). Среди других инфраструктурных проектов - строительство новой ледовой арены к Молодежному чемпионату мира в 2022-2023 годов. На возведение арены вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей.