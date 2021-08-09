В Якутии запустили пилотный проект по развитию физической культуры и спорта

ЯКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Пилотный проект "Здоровый наслег" запустили в 20 сельских поселениях Якутии, где будут работать специально обученные инструкторы для проведения спортивных мероприятий и пропаганды здорового образа жизни. Об этом сообщила в понедельник ТАСС начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы Управления физической культуры и массового спорта Республики Саха (Якутия) Сахая Данилова.

"В нашем пилотном проекте "Здоровый наслег" в этом году принимают участие 20 наслегов (сельских поселений - прим. ТАСС) 20 районов республики. В будущем проект должен охватить все муниципальные образования республики. Наслегам-участникам мы направили экипировку, наградную атрибутику, инвентарь, а инструкторам, которые будут на месте работать, обеспечили повышение квалификации", - сказала Данилова.

Население в выбранных наслегах не превышает 1 000 жителей. Благодаря проекту в каждом поселении появились по три общественных инструктора - инструктор по спорту, инструктор по ГТО и инструктор долголетия.

"Часто бывает, что в наслегах отсутствуют специально обученные инструкторы по физической культуре и спорту, которые организовывают спортивные, оздоровительные мероприятия на местах. А просветительскую деятельность там обеспечивают энтузиасты, которые работают на общественных началах. Они и были отобраны в качестве инструкторов", - сказала она. Все инструкторы прошли курсы обучения в Институте физической культуры и спорта в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ).

Проект направлен на развитие и создание условий для поддержки здорового образа жизни, укрепление общественного здоровья. Организатором данного проекта выступает региональный Минспорт.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". В Якутии показатель населения, охваченного занятиями спортом, должен составить в 2024 году 55%, до 2030 года показатель должен увеличиться до 70%.