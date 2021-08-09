Национальную тропу на Байкале по маршруту исторического тракта построят до конца 2023 года

ИРКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Строительство национальной туристической тропы в районе озера Байкал между Иркутском и Улан-Удэ по историческому Московскому тракту планируется завершить в 2023 году. Об этом в понедельник сообщила ТАСС руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

В апреле Агентство стратегических инициатив сообщило о подписании соглашения между правительствами Иркутской области и Республики Бурятия, "Сбером" и представителями лидерской инициативы "Национальные тропы России". В рамках соглашения будет построена национальная тропа протяженностью более 500 км, в основу которой положен Московский тракт - исторический сухопутный маршрут из европейской части России через Сибирь к границам Китая.

"Полностью участок тропы "Московский тракт: Иркутск - Улан-Удэ" протяженностью 581 км планируется проложить к концу 2023 года", - сказала Сливина.

Она уточнила, что строительство тропы уже началось. В Республике Бурятия в поселке Танхой проложено более 7 км. В строительстве участвуют волонтеры ассоциации по развитию экотуризма "Большая Байкальская тропа - Бурятия".

Участок в Приангарье

Представитель Иркутской области в проекте "Национальные тропы России" Илона Толстоухова в понедельник сообщила ТАСС, что в ближайшее время начнется строительство тропы и со стороны Приангарья - в городе Байкальске. "У нас 16-18 августа собирается лагерь тропостроителей на Байкале, и ребята, волонтеры, профессионалы объединяются. Сначала у нас будет образовательная сессия. И с 18 августа мы начинаем строительство тропы в Байкальске", - рассказала собеседница агентства.

На всем протяжении тропы, там, где это возможно, будут сделаны смотровые площадки, велопарковки, места для стоянок и другая инфраструктура для удобства туристов. Проект сейчас финансируют частные инвесторы. Строительство участка в Байкальске, по словам Толстоуховой, будет финансировать ряд партнеров, среди них - госкорпорация ВЭБ.РФ.

Московский (Сибирский) тракт был проложен в 1730-1760 годы. Он шел из Москвы к границам Китая. По нему перевозились грузы, а также этапировались в Сибирь арестанты. В 1903 году завершилось строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, и караванной торговле был положен конец.