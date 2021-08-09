Демешин объявил предостережение новосибирскому Минтрансу из-за отставания по нацпроекту

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин объявил предостережение министру транспорта Новосибирской области из-за отставания в исполнении нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД). Кассовое исполнение программ по дорожному хозяйству в регионе составляет менее 50 %, сообщает управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу (СФО).

Ранее Контрольно-счетная палата (КСП) региона заявила о рисках невыполнения показателей нацпроекта. В отчете указывалось, что за последние четыре года построено, реконструировано и отремонтировано только 370 км или 30,6% от необходимой протяженности. При этом министр транспорта Анатолий Костылевский сообщал, что не видит рисков срыва сроков нацпроектов.

"Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин объявил предостережения о недопустимости нарушения законодательства <...> при реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сообщает ведомство.

Уточняется, что основанием для объявления предостережения послужили недостаточный контроль со стороны профильных министерств и невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий. По нацпроекту БКАД в области действуют региональные проекты "Региональная и местная дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и "Безопасность дорожного движения". Однако на конец июля их кассовое исполнение составляет менее 50%.

"Министерством транспорта и дорожного хозяйства области не организован должный контроль за деятельностью ГКУ НСО "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области", которым реализация запланированных мероприятий осуществляется с отставанием от графиков работ. Демешин предупредил <...> министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, что в случае непринятия мер к надлежащему выполнению возложенных на них обязанностей, они могут быть привлечены к установленной законом ответственности", - пояснили в управлении.

В марте Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту получения взятки в отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого. В декабре прошлого года по подозрению в коррупции также были задержаны глава ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" Михаил Чуманов, его брат и представители коммерческих компаний. После чего Минтранс инициировал проверку качества дорог, сданных тремя подрядчиками, являющимися фигурантами уголовного дела.