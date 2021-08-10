Новгородский завод за счет участия в нацпроекте повысил производительность выпуска меда

ТАСС, 10 августа. Новгородское предприятие, занимающееся выпуском меда, за счет участия в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" на 38% увеличило эффективность складского хранения продукции и сократило время отгрузки готового товара. Об этом во вторник сообщила управляющая ООО "Медовый дом" Эмилия Агеева министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.

ООО "Медовый дом" является участником первой волны реализации региональной составляющей национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" под руководством АНО "Федеральный центр компетенций". В рамках реализации федерального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" управленческий состав предприятия проходит обучение по программе "Лидеры производительности".

"По национальному проекту мы получили возможность обучиться. До конца 2021 года мы планируем обучить 100% сотрудников. Мы внедрили наставничество. У нас была проблема - недостаток площадей складских. Во время обучения мы рассмотрели схему, как максимально увеличить эффективность, отказаться от аренды складских площадей, потому что это экономически невыгодно. <..> Это позволило нам увеличить эффективность складского хранения на 38%. Мы переставили политайзер, это позволило на 60 минут сократить время сборки каждой машины: паллеты теперь не катаются туда-обратно", - доложила Агеева министру.

По данным пресс-службы регионального правительства, сейчас предприятие активно расширяет свой ассортимент и поставляет новые линейки травяных сборов, натурального варенья из дробленой ягоды, а также мясные и рыбные консервы.

В настоящее время на предприятии завершена активная фаза проекта, эталонный участок выходит к защите, на котором внедряются инструменты "бережливого производства".

Суммарное повышение производительности на указанном участке составило более 65%, что эквивалентно ориентировочной экономии на эталонном участке до 20 млн рублей в год, при внедрении данной системы на всех линиях предприятии экономия составит до 50 млн рублей в год", - говорится в сообщении.

ООО "Медовый дом" основано в 1998 году. Основным видом деятельности компании является производство натурального фасованного меда. Клиентами предприятия являются крупнейшие федеральные и региональные сети на территории всей России, также осуществляются прямые поставки на экспорт: в Китай, Казахстан, США, Белоруссию.