Почти 50 км ульяновских дорог дополнительно отремонтируют благодаря федеральным средствам

УЛЬЯНОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Власти Ульяновской области до конца года дополнительно направят на ремонт дорог 700 млн рублей, полученных из федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой правительства региона.

"Ульяновская область получила дополнительно 700 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог. На эти средства приведут в порядок более 47 км трасс в региональном центре, Димитровграде и муниципальных районах", - отмечается в сообщении.

Из этих средств 200 млн рублей направят на ремонт областных дорог, 250 млн рублей на обновление 24 объектов в Ульяновске. Еще 250 млн рублей затратят на приведение в нормативное состояние 16 участков в Димитровграде.

На данный момент министерство транспорта Ульяновской области проводит торги. Работы планируется выполнить до конца года.

В 2021 году в Ульяновской области на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" направят около 4 млрд рублей, благодаря чему отремонтируют 158,5 км трасс. В этом году также завершат реконструкцию мостового перехода через реку Сельдь у поселка Дачный, строительство дороги на улице Маслова в Ульяновске и трассы Старая Ерыкла - Ерыклинский, которая соединяет Кузоватовский и Тереньгульский районы.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети". При этом основные цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог, снижению смертности в ДТП, внедрению новых технологий в дорожное хозяйство полагается сохранить до 2030 года. В нацпроекте также могут появиться новые показатели удовлетворенности граждан состоянием дорог, безопасностью движения и качеством транспортного обслуживания.