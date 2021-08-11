Дороги Севастополя приведут в нормативное состояние в течение двух лет

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Дороги в Севастополе планируется привести в нормативное состояние в течение двух лет, сообщил в среду губернатор Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По нормативам - повысить до 69% качество, нормативное состояние внутригородских дорог и 55% - сельских. Уже приближаемся к показателю национального проекта", - сказал Развожаев.

По его словам, темпы финансирования дорожной инфраструктуры согласованы с куратором Южного федерального округа, вице-премьером Маратом Хуснуллиным. "По ремонтам будут дополнительные средства, поэтому город приведем в порядок полностью, и сельскую местность будем стремиться тоже приводить к показателям нацпроекта. Севастополь достаточно компактный, думаю, где-то в течение двух лет мы основное все закончим", - отметил губернатор.

Президент РФ спросил Развожаев о показателях, которые должны быть достигнуты. "У нас по внутригородским - более 70% нужно до 2024 года. Я думаю, что мы перегоним этот показатель, и вообще город в порядок приведем", - ответил губернатор.

Он сообщил, что в Севастополе полным продолжается строительство восьмого участка трассы "Таврида". "Светоточки очень сильно приросли, очень сильно добавляется освещение в городе", - рассказал Развожаев.

По его словам, также проводятся капремонты в сферах жилья и городской среды, меняются лифты. "Там много лет ничего не делалось. По темпам ввода жилья у нас неплохо очень идет МКД. Но пока, конечно, больше вводится то, что было построено в предыдущие годы. Сейчас мы в рамках дачной амнистии регистрируем это жилье, и оно становится официально зарегистрировано", - добавил губернатор.

Социальная сфера

За два года в Севастополе построены четыре новых школы, отметил губернатор. "Одна из них - по нацпроекту, "ЭКОТЕХ", с экологическим уклоном. Три детских садика [построены] новых и два детских садика мы капитально отремонтировали. То есть четыре большие современные школы дали почти 5 тыс. мест, более тысячи мест в детских садах", - отметил Развожаев.

Он также сообщил, что в этом году в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя развернуты все запланированные проекты: "10 детских садиков строим, 500 мест будет в яслях". "То есть у нас где-то сейчас 700 человек актуальная очередь, 500 до конца года мы должны будем закрыть", - уточнил губернатор.

"География расположения по всему городу?" - спросил Путин. "Да, основная потребность в центре, но есть территории - так называемые неурбанизированные: Северная сторона, поселок Кача, Андреевка, где мы строим небольшие модульные садики", - отметил Развожаев.

По его словам, в Севастополе также продолжается работа по лицензированию объектов здравоохранения. "Если сравнить с 2019 годом, было 9, сейчас 45 объектов уже лицензировано. Закупка идет оборудования по нацпроекту и проводится капитальный ремонт. Собственно, капитальный ремонт и закупка оборудования позволяют лицензировать учреждения здравоохранения, привести поликлиники, конечно, ФАПы, акушерские пункты в нормальное состояние", - рассказал губернатор.

Развожаев уточнил, что "сейчас во всех больницах Севастополя ведется капитальный ремонт, кроме основной Первой горбольницы". "Его не могут начать делать, потому что больницу скорой медицинской помощи большую начали строить в конце прошлого года, только с ее вводом можно будет главную больницу поставить на ремонт", - отметил губернатор.

"По социальным инициативам - это ваше поручение по молочным кухням: уже более 6 тысяч ребятишек получили. Дети, мамочки очень довольны, получают молочную продукцию. "Житель осажденного Севастополя" - здесь особая еще раз признательность и благодарность от всех наших севастопольцев, потому что это, во-первых, было психологически очень важно, во-вторых, люди получили тот статус, который должны были получить", - добавил губернатор.

В декабре 2020 года президент РФ подписал закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов войны. В конце декабря им начали выдавать удостоверения "Житель осажденного Севастополя".