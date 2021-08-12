Власти Кузбасса заявили, что первая партия экотранспорта по нацпроекту поступит до ноября

КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Первая партия электротранспорта поступит в промышленный центр Новокузнецк Кемеровской области по федеральному проекту "Чистый воздух" (входит в нацпроект "Экология") до ноября этого года. Об этом в четверг сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Новокузнецк - один из 12 городов, в которых реализуется федеральный проект "Чистый воздух". Согласно программе развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной премьер-министром России Михаилом Мишустиным в марте, из транша в размере 51 млрд рублей около 6,5 млрд будет направлено из федерального бюджета на мероприятия по нацпроекту "Экология".

"К 2024 году совокупный объем выбросов в воздух Новокузнецка должен снизиться на 77 тыс. тонн, это минус 21,5% от уровня 2017 года. Одно из важнейших направлений в реализации этой цели - перевод города на электротранспорт", - написал Цивилев, уточнив, что первая партия электротранспорта по нацпроекту прибудет в регион до ноября.

Губернатор отметил, что сейчас федеральный проект "Чистый воздух" из всех населенных пунктов региона реализуется только в Новокузнецке, но власти ведут работу по включению в проект областного центра - Кемерова.

Помимо перевода на электротранспорт южной столицы региона в 2021 году продолжатся работы по газификации частного сектора, это снизит выбросы печного дыма на 11,33 тыс. тонн. На 2021-2022 годы запланировано переключение потребителей угольной Куйбышевской котельной на теплоисточник Центральной ТЭЦ. Это позволит сократить выбросы еще на 2,53 тыс. тонн.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах. В настоящий момент в федеральный проект, рассчитанный до 2024 года, входят помимо Новокузнецка Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.