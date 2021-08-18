Сорок новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе вышли на маршруты в Казани

ТАСС, 18 августа. Перевозчики Казани получили 40 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росавтодора.

"В Казани на городские маршруты вышли 40 низкопольных автобусов марки "Нефаз". Новый транспорт поступил в регион благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги", - отмечается в сообщении.

Автобусы работают на газомоторном топливе и рассчитаны на 80 человек. Для удобства маломобильных граждан оборудованы аппарели для въезда и выезда инвалидных колясок, а также установлена система принудительного наклона кузова. Новый транспорт также оснащен системами навигации и видеонаблюдения, видеорегистраторами, автоинформаторами, электронными информационными табло и отопительными приборами.

"Благодаря правительству страны мы получили субсидию и покрыли 60% от стоимости автобусов по национальному проекту. Общая сумма, потраченная на приобретение автобусов, составила более 800 млн рублей", - приводят в сообщении слова мэра Казани Ильсура Метшина.

Это уже вторая партия транспорта, которая поступила в Казань по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". В прошлом году город получил 73 автобуса "Нефаз".

В 2021 году обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта осуществляется в рамках нового федерального проекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях", включенного в нацпроект "Безопасные качественные дороги". Всего в 2021 году 13 городских агломераций получат 412 единиц нового подвижного состава.

О нацпроекте

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". По поручению президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети". При этом основные цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог (с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году), снижению смертности в ДТП (с 10,9 чел на 100 тыс. населения в 2020 году до 4 человек в 2030 году), внедрению новых технологий в дорожное хозяйство полагается сохранить до 2030 года. В нацпроекте также могут появиться новые показатели удовлетворенности граждан состоянием дорог, безопасностью движения и качеством транспортного обслуживания.