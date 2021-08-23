Строительство трассы в обход Майкопа повысит инвестпривлекательность города

МАЙКОП, 23 августа. /ТАСС/. Строительство автомобильной трассы в обход города Майкопа повысит инвестиционную привлекательность столицы Адыгеи. Такое мнение высказал в понедельник глава региона Мурат Кумпилов, сообщает его пресс-служба.

"Проект принесет пользу как жителям Майкопа, так и нашим гостям - ведь через город сейчас проходит кратчайший путь из других регионов Северного Кавказа к Черноморскому побережью. Кроме того, строительство дороги расширит транспортные возможности региона, повысит инвестиционную привлекательность Майкопа, улучшит экологию республиканской столицы", - сказал Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.

Кумпилов напомнил, что строительство трассы идет в три этапа. В рамках первой очереди, введенной в 2009 году, уже было проложено около 9 км. "В 2019 году начато строительство второй очереди, которое должно быть завершено в текущем году". "Протяженность второй очереди - от въезда в Майкоп со стороны Белореченска до трассы на Гиагинскую - с тремя мостовыми сооружениями составляет 10,4 км",- отметили в пресс-службе. Здесь также напомнили, что на третьем этапе проектом предусмотрено строительство участка дороги протяженностью 7,5 км с выходом к хутору Пролетарский/аулу Мафэхабль. "Этот этап будет завершен в 2022 году", - заключили в пресс-службе.

Сам Кумпилов заметил, что целью республиканских властей является создание в Адыгее "логичной и безопасной" транспортной системы. "Поэтому мы шаг за шагом реализуем новые проекты, увеличиваем число новых дорожных объектов, ремонтируем дороги в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", - подчеркнул Кумпилов.