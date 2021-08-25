В Дагестане откроют первый школьный кванториум в рамках нацпроекта "Образование"

МАХАЧКАЛА, 25 августа. /ТАСС/. Первый школьный кванториум откроют в Дагестане в рамках нацпроекта "Образование". Об этом в среду ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Министерства образования и науки Дагестана Айшат Хабибова.

"В рамках нацпроекта "Образование" в 2021 году министерство образования и науки республики продолжило работу по повышению доступности качественного образования. <…> Обновляется материально-техническая база двух интернатов в Махачкале. Меняется концепция дальнейшего создания "Кванториумов", теперь технопарки будут создаваться при школах и использоваться при реализации основных образовательных программ естественнонаучного (физика, химия и биология) и технологического циклов (ИТ-технологии, робототехника, информатика). Первый такой "Кванториум" будет создан в Махачкале на базе СОШ № 61", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, к 1 сентября также откроются и 170 центров образования "Точка роста" в 43 муниципальных образованиях.

"Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по дополнительным программам, на 1 сентября составит 1 945 человек", - добавила она.