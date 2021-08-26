Камчатский край присоединился к реализации проекта "Земля для стройки"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Камчатского края и Росреестр заключили соглашение о взаимодействии для реализации в регионе проекта "Земля для стройки". Теперь земельные участки, имеющие потенциал использования для жилищного строительства, будут отражаться на публичной кадастровой карте с помощью сервиса проекта, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Потенциальные инвесторы, застройщики и любые заинтересованные лица в режиме онлайн смогут выбрать подходящий для строительства жилья земельный участок, а затем обратиться за оформлением участка в пользование. Новый сервис обеспечит связь между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и заинтересованными лицами, а также упростит и ускорит процесс вовлечения в оборот земельных участков для жилищного строительства", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Камчатского края Александра Кузнецова.

Уточняется, что оперативным штабом уже актуализирован и утвержден перечень из десяти земельных участков, расположенных на территориях Петропавловска-Камчатского и Елизова. Общая площадь актуализированных земель составила 241 га. В настоящий момент на публичной кадастровой карте появились сведения о земельных участках и территориях, пригодных для жилищного строительства. В ближайшее время с помощью этого сервиса можно будет увидеть и земельные участки Камчатского края.

В 2020 году Росреестр провел анализ эффективности использования земельных участков в России. По его итогам для потенциального вовлечения в оборот под жилищное строительство было выявлено 5,7 тыс. участков площадью около 100 тыс. га, что в два раза превышает целевой показатель национального проекта "Жилье и городская среда".