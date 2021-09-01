В Горно-Алтайске открыли школу-долгострой почти на 300 мест

ТАСС, 1 сентября. Школу, которую строили в Горно-Алтайске с 2016 года, открыли в День знаний в Республике Алтай. Завершить строительство объекта-долгостроя общей стоимостью около 450 млн рублей удалось благодаря нацпроекту "Образование", сообщил ТАСС пресс-секретарь главы правительства региона Михаил Максимов.

"Школа построена в районе Заимка в Горно-Алтайске, который активно развивается и застраивается. В ней будут учиться 275 школьников. Это современная школа, в ней расположены 19 учебных кабинетов, спортивный и актовый залы, пищеблок, столовая, библиотека, кабинеты социального педагога, психолога и медработника. Общее финансирование строительства объекта составило около 450 млн рублей, завершить строительство удалось благодаря нацпроекту", - сказал Максимов.

Он отметил, что строительство школы было начато в 2016 году частным инвестором. В 2018 году для завершения стройки ее приобрела администрация города. К школе проложили и заасфальтировали дорогу, построили собственную котельную. Кабинеты оснащены всей необходимой мебелью и оборудованием. Также на территории школы завершается строительство физкультурно-спортивной зоны с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадкой, прыжковой ямой и беговой дорожкой.

"Мы все очень ждали момента, когда двери этой школы распахнутся, и ее коридоры и классы наполнятся голосами и смехом, наполнятся жизнью. В столице региона сегодня не хватает школ, предстоит еще много работы, чтобы построить новые школы, реконструировать, расширить старые здания. Мы эту работу обязательно будем проводить. Школа на Заимке - первая ласточка, в этом году мы начали строительство школы №7, на очереди другие объекты. Это большая, серьезная задача, но она выполнимая, и мы ее обязательно выполним", - процитировал Максимов слова главы региона Олега Хорохордина на церемонии открытия школы.

Ранее в республиканском министерстве образования ТАСС сообщали, что на ремонт школ и детсадов к новому учебному году в 2021 году на Алтае направлено почти 300 млн рублей. Всего в Республике Алтай работают 180 общеобразовательных организаций и 166 дошкольных образовательных учреждений. В первый класс в текущем году пошли свыше 4 тыс. детей.