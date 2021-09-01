В Крыму в День знаний открылась школа с преподаванием на крымско-татарском языке

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН /Республика Крым/, 1 сентября. / ТАСС/. Новая школа с преподаванием на русском и крымско-татарском языках открылась 1 сентября в селе Маловидном Бахчисарайского района в рамках нацпроекта "Образование".

"Когда приходишь на линейку, всегда хорошее настроение. А когда приходишь на линейку с открытием новой школы, настроение вдвойне хорошее. Школа прекрасная", - сказал на торжественной линейке в честь Дня знаний глава Крыма Сергей Аксенов.

Школа построена по программе регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Она рассчитана на 250 учеников.

По данным Минобразования Крыма, в новом учебном году за парты сели свыше 222 000 детей, в том числе 24 700 первоклассников. Образовательная сеть региона насчитывает 420 дошкольных организаций, 545 общеобразовательных организаций, 36 организаций профессионального образования, 71 организацию дополнительного образования.