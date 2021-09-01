Более 50 мастерских по стандартам WorldSkills откроют в Тульской области к 2024 году

ТУЛА, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Тульской области планируют к 2024 году по нацпроекту "Образование" создать 54 мастерские, где студенты техникумов и колледжей будут обучаться по стандартам WorldSkills. В среду открыли 12 таких мастерских. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"1 сентября в рамках национального проекта "Образование" в трех колледжах Тульской области открылись 12 мастерских по стандартам WorldSkills. На эти цели из регионального и федерального бюджетов выделено 118,5 млн рублей. <...> К 2024 году в Тульской области откроются еще 42 такие мастерские", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе, 12 мастерских оснастили современной техникой и оборудованием. Они станут площадками для подготовки студентов к чемпионатам профессионального мастерства WorldSkills по направлениям "Машиностроение", "Информационно-коммуникационные технологии", "Сельское хозяйство", а также к демонстрационным экзаменам. "Современные площадки будут доступны не только учащимся трех колледжей, но и ребятам из других учреждений среднего профессионального образования", - приводит пресс-служба слова министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. Россия официально стала членом WorldSkills International в 2012 году.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.