Власти Адыгеи отремонтируют до конца года 11 км дорог в Шовгеновском районе по нацпроекту

МАЙКОП, 3 сентября. /ТАСС/. Почти 11 км планируют до конца года отремонтировать в Шовгеновском районе Адыгеи по нацпроекту. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.

"Всего по Шовгеновскому району в 2021 году будет отремонтировано 10,96 км дорог регионального значения, в этом году ремонтируются четыре участка автодорог", - сказали в пресс-службе. Здесь отметили, что в настоящее время основные работы ведутся по ремонту покрытия проезжей части на участке автодороги-подъезда к аулу Хакуринохабль, протяженностью 3,8 км. "Надо сказать, что региональная дорога одновременно является центральной улицей населенного пункта, тем важнее создание качественного дорожного покрытия - подъезда к основным социальным объектам аула Хакуринохабль", - цитирует пресс-служба представителя "Адыгеяавтодора" Романа Верзунова.

Как ожидается, к концу недели работы начнутся на следующем двухкилометровом участке автодороги регионального значения Хакуринохабль - Пшизов. "Выполнение планов дорожного ремонта находится на постоянном контроле главы региона, секретаря местного отделения "Единой России" Мурата Кумпилова, особое внимание уделяется сельским дорогам региона, ведущим к центрам производства сельхозпродукции, социальным объектам в районах", - заметили в пресс-службе.

Ранее Кумпилов потребовал от профильных ведомств региона увеличить объемы дорожного строительства и ремонта, проводимых в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". "На ремонт и строительство дорог выделяются значительные средства, которые дают нам возможность опережающими темпами выполнить плановые показатели, увеличить объем работ по развитию транспортной инфраструктуры республики", - сказал Кумпилов.