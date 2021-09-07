В Якутске стартовала всероссийская акция "Сохраним лес"

ЯКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники регионального Минэкологии и волонтеры "Молодежки ОНФ" высадили в Якутске 2 тыс. сеянцев сосны обыкновенной. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального министерства.

"Сегодня в рамках всероссийской акции "Сохраним лес" в Якутске посадили 2 тыс. сеянцев сосны обыкновенной. В мероприятии приняли участие сотрудники Минэкологии Якутии и волонтеры организации "Молодежка ОНФ", которые прибыли с других регионов России для оказания помощи пострадавшим от лесного пожара в с. Бясь-Кюель Горного улуса (района)", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минэкологии Якутии, высадка сеянцев прошла на месте карьера на Вилюйском тракте, где в 2020 году также участниками акции были посажены деревья. "Сосна очень любит солнце и хороший дренаж. Хорошо дренированная почва - это почва, в которой не задерживается влага, то есть это песок. Сосна может расти и на скалах, и на камнях, может выдерживать места, в которых почва практически отсутствует. Надеемся, что сегодняшние саженцы приживутся, и в скором времени здесь появится густой лес, напоминая нам о замечательной акции "Сохраним лес", - привела пресс-служба слова руководителя Якутского лесничества Юрия Кузьмина.

Республика стала первым регионом, принимающим акцию в 2021 году. Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера, с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах. Площадь, пройденная огнем, превысила 7 млн га.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, в этом году она продлится с 21 августа по 30 ноября. За два года проведения было высажено более 82 млн деревьев, акция стала считаться одной из крупнейших экологических инициатив в России. Акция организована Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология".