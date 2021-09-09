Общественная палата РФ изучит на примере Забайкалья проблемы в реализации нацпроектов

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Общественная палата РФ на примере Забайкальского края изучит проблемы, возникающие при реализации национальных проектов, и включит их в доклад президенту России Владимиру Путину. Об этом журналистам сообщил заместитель секретаря Общественной палаты Александр Галушка.

"Сегодня формируется институт доклада Общественной палаты РФ президенту России [о реализации нацпроектов]. <…> Все и сразу сделать невозможно, но на примере Забайкалья мы бы хотели в доклад президенту включить срез региональный. Показать, какие основные проблемы, вопросы, недоработки существуют в национальных проектах на примере конкретной территории нашей страны. И отрадно, что Александр Михайлович Осипов, губернатор, поддержал это предложение. У нас есть 2,5 месяца, чтобы такие предложения в составе доклада Общественной палаты по Забайкалью президенту подготовить", - сказал Галушка на пресс-подходе в Чите.

Он подчеркнул, что Общественная палата РФ уже передавала президенту свое заключение по реализации нацпроектов, однако в том докладе были затронуты общероссийские проблемы. В частности, общественники обратили внимание, что национальные проекты между собой никак не скоординированы.

Реализация национальных проектов, инициированная президентом России Владимиром Путиным, стартовала в 2019 году. В их число вошли "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Культура", "Безопасные качественные дороги" и другие. Ключевые задачи нацпроектов обозначены в указе главы государства "О национальных целях развития России до 2030 года". Среди них - сохранение здоровья и благополучия граждан, развитие возможностей для реализации и развития их талантов, создание безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации. С момента старта в 2019 году некоторые нацпроекты вслед за временем менялись и дополнялись, появлялись новые направления. Например, в апреле 2021 года был представлен нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".