Финансирование отрасли культуры планируют увеличить в Липецкой области на 35% в 2022 году

ТАСС, 9 сентября. Власти Липецкой области планируют на 35%, до 305 млн рублей, увеличить финансирование отрасли культуры в рамках профильного национального проекта. Средства будут направлены, в частности, на ремонт шести домов культуры и строительство двух новых, сообщила пресс-служба администрации региона.

"На 2022 год планируется увеличение финансирования отрасли на 35% по отношению к уровню текущего года и на 15% выше уровня 2019 года. В 2021 году на развитие отрасли культуры Липецкой области в рамках нацпроекта "Культура" было запланировано 226 млн рублей", - сообщается на сайте областной администрации.

Общая сумма финансирования отрасли в 2022 году превысит 305 млн рублей, часть из них направят на строительство двух новых и ремонт шести действующих домов культуры. "На эти цели из федерального бюджета запланировано 88,5 млн рублей. Это приоритетные направления деятельности регионального управления культуры и туризма", - отметили в пресс-службе.

Также в 2022 году продолжатся ремонтно-реставрационные работы в Липецком государственном театре кукол, начать их планируют до конца текущего года.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.