В Северной Осетии открыли первый школьный "Кванториум" по нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 сентября. /ТАСС/. В Северной Осетии благодаря нацпроекту "Образование" открыли первый школьный "Кванториум". Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики в пятницу.

"Во Владикавказе на базе школы № 27 открылся первый школьный детский технопарк "Кванториум", созданный в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", - говорится в сообщении.

Деятельность детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций ориентирована на преподавание учебных предметов "Физика", "Химия", "Биология", "Технология", на развитие факультативных и элективных курсов, осуществление дополнительного образования детей естественно-научной и технической направленностей.

Детский технопарк "Кванториум" в школе - это точка входа к ресурсам для проектной деятельности, профориентации, подготовки к конкурсам и олимпиадам, для самореализации и развития талантов каждого ребенка. Они кроме осуществления образовательной деятельности призваны выполнять особую социальную роль: аккумулировать внутри себя ресурсы не только для детей, но и для педагогов и родительской общественности.

В 2021 году первые школьные "Кванториумы" начнут работать в 48 субъектах РФ.

В 2022 и 2023 годах еще в двух школах Северной Осетии появятся детские технопарки "Кванториум".