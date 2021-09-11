В Алтайском крае в 2022 году на ремонт поликлиник дополнительно выделят 300 млн

БАРНАУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Алтайского края в 2022 году дополнительно выделят из краевого бюджета 300 млн рублей на ремонт поликлиник для взрослых, сообщил журналистам в субботу губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"На следующий год мы запланировали еще 300 млн в бюджете края для того, чтобы заниматься ремонтом существующих поликлиник для взрослых", - сказал он.

По его словам, обширная программа модернизации первичного звена в крае, помимо этого, подразумевает ремонт 129 объектов, закупку 87 единиц оборудования. Кроме того, проходит строительство нового здания самой большой в крае поликлиники в Барнауле. Она рассчитана на 900 посещений в смену и будет сдана к концу 2022 года.

Губернатор добавил, что власти планируют построить еще две крупные поликлиники в районах с большой концентрацией жителей. Для них уже найдены земельные участки и разрабатывается проектно-сметная документация, однако стоимость еще не определена.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В рамках этого проекта планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.