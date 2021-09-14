В Бурятии курсы по профмастерству пройдут более 800 педагогов системы допобразования

УЛАН-УДЭ, 14 сентября. /ТАСС/. В Бурятии в новом учебном году более 800 педагогов общего и дополнительного образования пройдут курсы профмастерства. Об этом сообщила ТАСС проректор по научно-инновационной деятельности Бурятского республиканского института образовательной политики Арюна Гулгенова.

"В Улан-Удэ по нацпроекту "Образование" открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства. Более 800 педагогов пройдут обучение курсу "Школа современного учителя", для них будут разработаны индивидуальные образовательные маршруты", - сообщила Гулгенова.

В новом центре будут повышать квалификацию школьные учителя, педагоги, работающие с детьми в кванториумах, "Точках роста", IT-кубах, других учреждениях дополнительного образования. Учебные программы сформированы Академией Минпросвещения РФ. В Минобрнауки Бурятии уточнили, что адресная помощь и научно-методическое сопровождение будут оказаны в первую очередь школам с низкими образовательными результатами.

На создание центра профмастерства было направлено 20,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 10,8 млн рублей, из республиканского - 9,4 млн рублей. На эти средства созданы современные многофункциональные аудитории со специальным предметным оборудованием по естественно-научному, техническому направлениям, а также коворкинг-пространство.

Задача нового учреждения - осуществить полномасштабную модернизацию дополнительного профессионального образования с Бурятии, главным результатом должно стать повышение качества школьного образования. В период с 2021 по 2024 года в единую федеральную систему научно-методического сопровождения должны быть вовлечены 40%, то есть около 5,2 тыс. учителей общеобразовательных организаций, а также 9,5%, то есть более 1,5 тыс. педагогов и руководителей системы дополнительного и среднего профессионального образования.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.