Свердловская область планирует привлечь 7 млрд рублей на ремонт мостов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Свердловской области направили заявку на федеральное финансирование ремонта мостов в размере 7 млрд рублей в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Мы сформировали заявку на получение 7 млрд рублей из федерального бюджета в ближайшие три года. Рассчитываем, что такая поддержка с запасом позволит выполнить поручение губернатора", - цитирует департамент министра транспорта и дорожного хозяйства области Василия Старкова.

В сообщении отмечается, что ежегодно в регионе на строительство и реконструкцию мостов направляется 1-1,5 млрд рублей. От этих дорожных объектов зависит развитие населенных пунктов, экономические связи и транспортные потоки, а также жизнь и комфорт более 400 тыс. жителей. Большинство существующих мостов построены в 50-60 х годах прошлого века. С тех пор интенсивность дорожного движения увеличилась в десятки раз.

Ранее увеличить объемы реконструкции и строительства пролетных конструкций в два раза поручил глава региона Евгений Куйвашев во время прямой линии с жителями области.