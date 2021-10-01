Регоператор отказался от обязанностей по вывозу ТКО на юго-западе Томской области

ТОМСК, 1 октября. /ТАСС/. Компания "Транспортные коммунальные системы" (ТКС), которая в январе стала оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в четырех муниципалитетах на юго-западе Томской области, отказалась от обязанностей из-за экономической неэффективности, сообщили в пятницу журналистам в Центре управления регионом (ЦУР) со ссылкой на начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Максима Кривова.

На территории Бакчарского, Кожевниковского, Шегарского районов и города Кедровый компания ТКС начала работать со 2 января, ее предшественник - ООО "Экология-Новосибирск" покинуло регион в декабре, не уточнив публично причин ухода. В мае 2021 года сотрудники СК по региону по итогам проверки областных прокуратуры и УФСБ возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении руководителя компании "Экология-Новосибирск" Сергея Шевченко. Экс-оператор, по версии следственных органов, подал ложные документы на субсидию по нацпроекту "Экология", в которых завысил сумму расходов, незаконно получив из бюджета таким образом 8,5 млн рублей.

"С 20 сентября ООО "ТСК" отказалось вывозить мусор, ссылаясь на экономическую неэффективность. В соответствии с утвержденным порядком мы предложили регоператорам других зон взять на обслуживание четвертую зону. Но по разным причинам желающих не нашлось. Департамент объявил конкурс на определение нового оператора, сейчас до 11 октября идет прием заявок", - приводятся в сообщении слова Кривова.

Он уточнил, что муниципалитеты для оперативного решения вопросов по вывозу мусора вправе объявить локальные режимы ЧС, чтобы найти временных подрядчиков. "Ситуация непростая, под ежедневным контролем нашего департамента", - отметил он.

В марте 2019 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин отмечал, что реализуемая с начала 2019 года региональная программа реформы по обращению с ТКО привела только к увеличению тарифов за вывоз мусора в сельских районах, чем вызвала недовольство жителей, однако никак не повлияла на качество утилизации отходов. Губернатор уволил ответственного чиновника и поручил вернуть тарифы на уровень 31 декабря 2018 года, создать новую программу обращения с ТКО, в том числе предусмотреть средства областного и местных бюджетов на приобретение контейнеров.

В январе 2021 года администрация региона утвердила новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая позволит уравнять тарифы за вывоз мусора во всех населенных пунктах региона за счет распределения платежей между несколькими районами и городам и вовлечь в хозяйственный оборот до 60% отходов вместо их захоронения. До принятия данной схемы жители севера региона платили вдвое больше за вывоз ТКО, чем жители южных муниципалитетов.