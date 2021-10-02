В 2022 году в Дагестане пройдет юбилейный фестиваль "Горцы"

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. XX Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры "Горцы" в рамках нацпроекта "Культура" пройдет в Дагестане в 2022 году. Об этом в субботу ТАСС сообщила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

"У нас есть крупные проекты, которые реализуются на протяжении многих лет, они уже зарекомендовали себя. Это фестивали, которые поддерживают и сохраняют традиционную культуру. Например, фестиваль "Горцы". В следующем году он пройдет в юбилейный 20-й раз. Фестиваль направлен на популяризацию фольклорного народного творчества. Он у нас проходит в рамках нацпроекта "Культура", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, фестиваль "Горцы" в республике проходит под эгидой ЮНЕСКО, в нем приняли участие более 60 фольклорных коллективов из стран Южной Америки, Азии, Ближнего Востока, Европы и более 100 ансамблей из российских регионов.

"Традиционно в программе фестиваля гала-концерты открытия и закрытия, праздники народного костюма, выставки мастеров народных промыслов и ремесел с мастер-классами и выступлениями фольклорных групп. Это по-настоящему яркий и объединяющий праздник народной культуры, который знакомит зрителей с богатейшим культурным наследием стран-участниц", - добавила Бутаева.

Брендовый проект

Как сообщается на сайте министерства культуры Дагестана, фестиваль "Горцы" - это "брендовый социокультурный проект Дагестана и России в целом, объединяющий народы разных поколений, сохраняющий их традиции, прошлое, настоящее и будущее, который завоевал широкое международное признание и поддержку мировой общественности, стал уникальным по своим масштабам и целям смотром достижений народного творчества, национальных искусств России и мира".

Фестиваль "Горцы" проходит с 2004 года, с 2012 года он находится под эгидой ЮНЕСКО. Организаторами фестиваля выступают республиканский дом народного творчества при поддержке главы Республики Дагестан, Минкультуры РФ, Государственный российский дом народного творчества им. В. Д. Поленова, Минкультуры Дагестана.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.