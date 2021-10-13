Длина ремонтируемых по нацпроекту дорог в Приморье в 2022 году впервые превысит 100 км

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Протяженность дорог в Приморском крае, которые в 2022 году будут отремонтированы по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), впервые превысит 100 км, сообщает пресс-служба правительства края. В 2021 году этот показатель не достиг 100 км.

"В 2022 году в Приморском крае продолжится реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги". В плане ремонта - более 100 км трасс. В следующем году в рамках нацпроекта в Приморье отремонтируют 49 километров региональных трасс и 45 км дорог в пределах Владивостокской агломерации", - говорится в сообщении. Кроме того, будет отремонтирована часть дорог районного значения.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Виктора Свяченовского, на эти цели предусмотрено почти 2 млрд рублей федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, ранее общая протяженность отремонтированных дорог по нацпроекту не превышала 100 км. На сегодняшний день работы на всех объектах практически завершены.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в Приморье четвертый год. За это время капитально отремонтировано почти 400 км дорог. План 2021 года составил 98,1 км, что на 13 км больше, чем в 2020 году.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется в России с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".