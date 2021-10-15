Фестивали идей и технологий Кружкового движения НТИ пройдут в девяти регионах России

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Девять российских регионов примут фестивали идей и технологий Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) до конца 2021 года. Эти площадки были определены по итогам конкурса региональных операторов, сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"Мероприятия состоятся в рамках Года науки и технологий и празднования 100-летия кружкового движения в России. Регионами проведения фестивалей определены Белгородская, Свердловская, Тамбовская, Томская, Челябинская области, Республики Саха (Якутия), Северная Осетия - Алания, Татарстан и Санкт-Петербург", - сообщили в пресс-службе.

Фестивали помогают сформировать сообщество технологических энтузиастов в регионе, вовлечь школьников и студентов в технологическое творчество и познакомить широкую аудиторию с современными достижениями в сфере технологических инноваций. Первый фестиваль идей и технологий Кружкового движения пройдет в Санкт-Петербурге уже в начале ноября. Все девять фестивалей состоятся до конца 2021 года в рамках проекта "Интегратор сообществ Кружкового движения", исполнителем которого выступает Ассоциация менеджеров культуры.

Кроме образовательных событий, в программу фестивалей войдут сессии по развитию Кружкового движения в регионах, в рамках которых будут отмечены лучшие наставники и кружки технического творчества. Отдельным треком программы региональных фестивалей станет спецпроект "Будущее обыденно". "Фестивали станут площадкой, где будут представлены практические разработки компаний рынков Национальной технологической инициативы. Опыт живого взаимодействия с действующими разработчиками позволит создать вдохновляющую среду для включения в технологическое творчество детско-юношеской аудитории. Спецпроект "Будущее обыденно" посвящен не только презентации инновационных разработок, он о том, как технологии меняют наш образ жизни и развивают поле возможностей", - процитировали в пресс-службе лидера проекта Инну Прилежаеву.

Международная выставка-фестиваль "Будущее обыденно" пройдет в Санкт-Петербурге 7-13 ноября в рамках бизнес-конференции "Национальная технологическая революция 20.35" и IX Санкт-Петербургского культурного форума. Программа выставки-фестиваля направлена на создание позитивного образа включения инноваций во все сферы жизни. Разработки российских компаний станут значимой частью инсталляции этого события.

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое к 2021 году охватило более 300 тыс. школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель движения - формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утвержден проект "Наука".