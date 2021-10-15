Более 126 км дорог отремонтируют на Ставрополье по нацпроекту в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья завершили подготовку к дорожным работам по нацпроекту в 2022 году. Контракты заключены на ремонт 126 км дорог, сообщили журналистам в пятницу в краевом управлении по информационной политике.

"На Ставрополье завершена подготовка к дорожным работам в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году. Уже законтрактовано 100% всех объектов, вошедших в план ремонта в будущем году. В следующем году по нацпроекту планируется отремонтировать 44 объекта общей протяженностью более 126 км. Из них пять региональных дорог протяженностью более 22 км и 39 местных дорог в Ставропольской городской агломерации протяженностью более 104 км", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров сообщал, что на строительство и ремонт дорог в крае в 2022 году направят более 13 млрд рублей. Работы в регионе ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", а также региональной госпрограммы "Развитие транспортной системы".