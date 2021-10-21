В Ингушетии высадили 2,5 тыс. саженцев ясеня во время акции "Сохраним лес"

МАГАС, 21 октября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала в Ингушетии в четверг. В рамках акции в регионе высадили 2,5 тыс. саженцев ясеня, говорится в сообщении пресс-службы Минприроды республики.

"Сегодня в Ингушетии стартовала ежегодная акция "Сохраним лес", в рамках которой в сельском поселении Кантышево вдоль дороги общей протяженностью 4 км высадили 2 500 саженцев ясеня. Далее важную для региона эстафету примут Детский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями Магаса, а также школа №5 в Карабулаке. Всего же, на территории Ингушетии планируется озеленить около 4 га", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в акции приняли участие и.о. первого вице-премьера Магомед Евлоев, руководитель Центра защиты леса Чечни Хасан Хазуев, министр сельского хозяйства Ингушетии Магомед Гагиев, сотрудники и лесники министерства природных ресурсов и экологии Ингушетии, и волонтеры.

"В последние два года в лесном хозяйстве Ингушетии произошли значительные изменения: был создан питомник для лесокультурного производства, что уже через год позволит обеспечивать республиканские потребности в посадочном материале. После акции, представители Российского центра защиты леса провели церемонию награждения за вклад в развитие лесозащитной деятельности и воспроизводства лесов республики - вице-премьер Магомед Евлоев был удостоен Почетной грамотой", - добавили в пресс-службе.

В 2020 году в рамках акции в Ингушетии было посажено более 51 тыс. саженцев на площади 31 га.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, в этом году она продлится до 30 ноября. За два года было высажено более 82 млн деревьев, акция стала одной из крупнейших экологических инициатив в России. В этом году цель участников - высадить рекордные 70 млн деревьев. Акция организована Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология".