Свыше 9 тыс. деревьев высадили в КЧР во время акции "Сохраним лес"

ЧЕРКЕССК, 22 октября./ТАСС/. Более 9 тыс. саженцев деревьев высадили в Карачаево-Черкесии (КЧР) в рамках акции "Сохраним лес", которая проводится по нацпроекту "Экология". Об этом рассказала ТАСС в пятницу и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Диана Кочкарова.

"В Карачаево-Черкесии прошла Всероссийская акция "Сохраним лес". Мероприятия состоялись в 10 населенных пунктах республики и на территории трех лесничеств с участием представителей органов исполнительной власти, школьников, студентов, волонтерских и общественных объединений. Площадь, на которой проведена посадка 9 350 саженцев различных пород деревьев, составила 11,9 га", - сказала Кочкарова.

Она отметила, что одна из центральных акций проведена на территории Джегутинского участкового лесничества, где представители министерства и Народного Собрания (парламента) региона, сотрудники районных лесничеств и охраны, члены общественного движения "КЧР - территория жизни", волонтеры высадили 2,8 тыс. саженцев ясеня.

В регионе акция проводится во второй половине октября - период лучших условий для посадки молодых деревьев. Все мероприятия проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических ограничений.

Лесной фонд Карачаево-Черкесской Республики составляет 391,5 тыс. га, площадь особо охраняемых природных территорий - 97,5 тыс. га, 30% территории республики занято лесами.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, в этом году она продлится с 21 августа по 30 ноября. За два года было высажено более 82 млн деревьев, акция стала одной из крупнейших экологических инициатив в России. В этом году цель участников - высадить рекордные 70 млн деревьев. Акция организована Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология". Чтобы принять в ней участие, достаточно найти событие на сайте сохранимлес.рф и зарегистрироваться.