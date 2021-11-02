{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 11 км дорог привели в нормативное состояние в чеченском Аргуне по нацпроекту

За три года реализации нацпроекта в Аргуне в нормативное состояние привели 42 улицы общей протяженностью 38,2 км

ГРОЗНЫЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Специалисты привели в нормативное состояние 11,5 км дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в чеченском городе Аргуне. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики.

"В текущем году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Аргуне отремонтировано девять участков улично-дорожной сети. Общая протяженность отремонтированных участков составляет 11,5 км", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за три года реализации нацпроекта в Аргуне в нормативное состояние приведено 42 улицы общей протяженностью 38,2 км. Установленные на этих улицах информационные носители напоминают, что они отремонтированы в рамках дорожного нацпроекта.

В 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано 10,9 км улично-дорожной сети города Аргун. В перечень объектов нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в первую очередь включаются улицы, ведущие к социально значимым объектам, а также улицы с изношенным покрытием.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.

Теги
Северный КавказЧечня
Минобрнауки создало 500 новых научных лабораторий по нацпроекту за четыре года
До 2024 года включительно запланировано создание 900 новых лабораторий
Читать полностью