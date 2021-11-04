В Северной Осетии в плане ремонта дорог на 2022 год учли пожелания жителей республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 ноября. /ТАСС/. План ремонта дорог в 2022 году составлен в Северной Осетии с учетом пожеланий жителей республики, внесенных в "Карту убитых дорог" - проект Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"По поручению главы Северной Осетии Сергея Меняйло комитет по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО-Алания подготовил обобщенный план строительства, реконструкции и ремонта дорог на 2022 год. В документе учтены и дороги, внесенные жителями республики в так называемую "Карту убитых дорог" - проект Общероссийского народного фронта (ОНФ)", - говорится в сообщении.

Анализ проекта ОНФ показал, что с 2017 года от граждан поступали обращения по 228 объектам улично-дорожной сети республики. Из них по 42 объектам проведены работы по ремонту и содержанию автодорог, в том числе за счет субсидий из республиканского дорожного фонда районам республики и Владикавказа.

В следующем году также планируется строительство и реконструкция четырех мостовых переходов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии и не отвечающих требованиям по надежности, прочности и безопасности дорожного движения.

По состоянию на начало 2021 года, только 51,6% автомобильных дорог соответствуют нормативным требованиям. Целевой показатель, установленный на 2022 год для автодорог регионального и межмуниципального значения, составляет 52,82%. Для его достижения дорожным ведомством предусмотрен ремонт 14 участков полотна протяженностью 56,382 км, из которых 33,6 км - это 8 объектов - включены в программу "Безопасные качественные дороги". Еще 2 объекта протяженностью 9,6 км - как приведение в нормативное состояние опорной сети республики. По шести объектам были обращения ведомств, муниципальных образований, граждан республики.

Общая протяженность автодорог общего пользования в республике Северная Осетия-Алания составляет 6584,237 км.