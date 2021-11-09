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На Камчатке отремонтируют 18 мостов до 2024 года по нацпроекту

Власти уже провели экспертизу мостовых сооружений

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноября. /ТАСС/. На Камчатке до 2024 года в рамках выполнения профильного нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 18 мостов, сообщает во вторник пресс-служба краевого правительства.

"Проект ["Мосты и искусственные сооружения"] будет реализовываться с 2022 года, но активно готовиться мы начали с 2019 года. Была проведена экспертиза всех мостовых сооружений. Аварийных мостов в настоящий момент в Камчатском крае нет, но есть 13 предаварийных и пять в неудовлетворительном состоянии. Они были включены в программу. Мы уже отторговались по 16 мостам, по двум мостам в следующем году пройдут процедуры торгов", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного строительства региона Владимира Каюмова.

Планируется, что будут отремонтированы мосты через реки Палана, Гольцовка, Быстрая, Начилово, Амчигача, Михакина, Плотникова, Железная-1, Железная-2, Хуторская, Амшарик, Камчатка, Андриановка, Мутная-2, Шикова и Удова.

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