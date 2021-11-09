В детском центре "Артек" открылся финал конкурса "Большая перемена"

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для старшеклассников, который пройдет в Международном детском центре "Артек" 9-13 ноября, открылся во вторник.

"Я вас от души поздравляю, что вы сегодня оказались в "Артеке" в финале конкурса "Большая перемена". У нас сегодня здесь 1,5 тыс. авторов перемен со всей страны, из каждого региона нашей родины. Вы наверняка понимаете, что каждый из 2 млн участников конкурса в этом году хотел бы оказаться в "Артеке". <...> Впереди вас ждут пять самых ярких дней: это будут мотивирующие лекции, испытания, решения кейсов, шоу роботов", - обратился к участникам начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Он отметил, что также за эти дни будет поставлен мюзикл - это мероприятие уже стало традиционным для "Большой перемены". "[Мюзикл] в этом году имеет название "Мечтатели". Он про будущее, о котором вы все мечатаете, о той прекрасной стране, которой должна стать Россия", - добавил Новиков.

В свою очередь руководитель проекта "Большая перемена", директор "Роспатриотцентра" Наталья Мандрова уточнила, что прошедшие в финал ребята работали в течение семи месяцев. "Большая перемена" - это не просто конкурс, здесь не оценивают, а ценят, и это не просто слова. Каждый, кто прожил с нами эти полтора года - с начала "Большой перемены" - знают, что нас всех объединяют дружба, товарищество, взаимная поддержка и, конечно же, наше с вами желание делать мир, в котором мы с вами живем, лучше", - уверена она.

По данным оргкомитета, всего в 2021 году в "Большой перемене" - реализующемся по нацпроекту "Образование" проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей" - приняли участие 2,5 млн школьников и студентов колледжей из разных регионов страны. В очном финале в "Артеке" участвуют ребята, прошедшие несколько этапов отбора. Здесь конкурсанты, объединившись в команды "авторов перемен", будут решать кейсовые задания по четырем направлениям ("Искусство и творчество", "Образовательные технологии", "Среда обитания", "Общество") и разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. Помимо этого, ребят ждет культурная программа от участников арт-кластера "Таврида" и познавательная - от общества "Знание".

По итогам финала для старшеклассников победителями "Большой перемены" станут 600 школьников, из которых 300 человек - ученики 11-х классов и 300 - ученики 9-10-х классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9-10-х классов - по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие. Также на финале конкурса в "Артеке" будут объявлены топ-30 школ "Большой перемены", которые получат по 2 млн рублей на развитие образовательной среды. Педагоги, подготовившие победителей "Большой перемены", получат премии в размере 150 тыс. рублей.