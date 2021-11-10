Власти Якутии намерены ввести 231 км дорог по итогам 2021 года

ЯКУТСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Якутии намерены ввести 231 км дорог в 2021 году, что является рекордным показателем, сообщила в среду журналистам пресс-служба регионального правительства.

"По итогам 2021 года в Якутии отремонтируют 231 км дорог, из них 48,5 км - в Якутске. Это рекордные показатели как в целом по республике, так и по ее столице", - привела пресс-служба слова главы региона Айсена Николаева.

Ремонт дорог в Якутии ведется по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Как сообщают в правительстве, поставленный на 2021 год план перевыполнен и достиг 231,7 км, что практически в два раза превышает показатель 2019 года (122,9 км) и на 3,9 км - показатель 2020 года (227,8 км).

"Это небывалое достижение, которое напрямую влияет на качество жизни множества якутян. Я бы хотел поблагодарить дорожников республики за героический труд в очень непростых условиях. Особенно этим летом, когда по всей республике были лесные пожары", - сказал Николаев.

Основные работы ведутся на дорогах "Амга", "Умнас" и "Нам" с завершением асфальтирования до села Хатырык, а также "Анабар", "Яна", "Мюрю" и "Харбалах". "Также в текущем году началась реконструкция аварийных мостовых переходов на сети региональных автодорог. Среди них - мост через реку Аллах-Юнь в Усть-Майском районе, мост через реку Менкюле в Томпонском районе и мост через реку Нюя в Ленском районе", - добавили в пресс-службе.