Все районы Якутии до конца 2023 года оснастят площадками ГТО по нацпроекту

ЯКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Площадки для подготовки и выполнения нормативов ГТО ("Готов к труду и обороне") появятся в каждом районе Якутии до конца 2023 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Иннокентий Григорьев.

"В Якутии с 2019 года ведется плановая работа по оснащению объектов спортивной инфраструктуры оборудованиями ГТО в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", - сказал Григорьев. Он отметил, что до конца 2023 года во всех районах Якутии появится площадка для сдачи нормативов ГТО.

На данный момент спортивным оборудованием обеспечены 27 районов республики. "До конца 2023 года площадки будут установлены еще в 10 различных районах - Верхневилюйском, Верхоянском, Горном, Олекминском, Таттинском, Намском, Оймяконском, Усть-Майском, Эвено-Бытантайском и в городском округе Жатай", - уточнил министр.

В комплекты оборудования входят уличные тренажеры на все группы мышц, воркаут (комплекс с разноуровневыми перекладинами и брусьями), стол для настольного тенниса, щит для баскетбола, мини-стенка для скалолазания, скамьи для пресса и отжиманий, платформы для гибкости. Площадки устанавливают в административных центрах районов, они не имеют ограничений по возрасту и доступны для всего населения.

Спортивные площадки для сдачи нормативов ГТО станут одним из факторов для достижения целевых показателей - 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2024 году, отметил министр.