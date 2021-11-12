Центр лечения хронической сердечной недостаточности откроют по нацпроекту в БСМП Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 12 ноября. /ТАСС/. Специализированный Центр лечения хронической сердечной недостаточности откроют в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) им. В .В. Ангапова в городе Улан-Удэ благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Бурятии.

"Центр лечения хронической сердечной недостаточности будет открыт при кардиологическом отделении. Это позволит обеспечить этапность оказания помощи кардиобольным без излишней диагностики и повторных госпитализаций. Будет улучшено качество жизни пациентов и повышена эффективность медикаментозной терапии и физической реабилитации после выписки из стационара на амбулаторном этапе", - сообщили в министерстве.

Для организации Центра 20 врачей БСМП прошли курсы. Для обучения медиков в Улан-Удэ приехала известный кардиолог, руководитель Городского центра лечения хронической сердечной недостаточности Нижнего Новгорода - Надежда Виноградова. Работа проводится по федеральному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

Болезни сердечно-сосудистой системы занимают лидирующие позиции в структуре смертности населения Бурятии. Самыми распространенными патологиями являются ишемическая болезнь сердца, заболевания сосудов головного мозга, артериальная гипертензия, приводящие к инсультам и инфарктам. Ежегодно только инсульты уносят около 350 жизней. Каждый год в больнице скорой помощи в Улан-Удэ проходят лечение более 1 тыс. больных с инсультами.

Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В Ангапова является многопрофильным лечебным учреждением города Улан-Удэ, оказывающим экстренную и плановую медицинскую помощь населению Бурятии. Ежегодно в клинических отделениях больницы получают медицинскую помощь более 13 тыс. пациентов, выполняется около 8 тыс. операций. По нацпроекту "Здравоохранение" медучреждение оснащено за счет федеральных средств более чем 10 единицами нового высокотехнологичного медоборудования, в том числе для реабилитации пациентов, перенесших инсульт.

Национальный проект "Здравоохранение" предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами.