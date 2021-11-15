Производство разработанного в РФ газоанализатора откроют в Сибири для поставки за рубеж

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Серийное производство разработки российских ученых - газоанализатора, который способен по выдоху спортсменов определить эффективность тренировок, откроют в Новосибирске на средства гранта Фонда содействия инновациям. Это позволит экспортировать устройство в Евросоюз и страны Персидского залива, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Сайнтификкоин", которая является промышленным разработчиком.

"Газоанализатор имеет широкий спектр применения. На протяжении нескольких лет мы осуществляли неинвазивную диагностику вирусных инфекций и хронических заболеваний. В серийное же производство будет запущена спортивная версия устройства. Именно получение такого гранта выводит компанию на совершенно иной уровень, ведь наш проект получил признание среди крупнейших российских ученых и независимых экспертов, отобранных фондом (содействия инновациям - прим. ТАСС)", - рассказал руководитель проекта Максим Дведенидов, слова которого приводит пресс-служба.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в рамках реализации проекта гранта в 20 млн рублей планируется увеличение производственных мощностей, автоматизация производственных процессов, увеличение объемов поставок. По результатам будут произведено более 100 единиц устройства по различным направлениям (спортивная диагностика, промышленный газоанализ в онлайн-режиме и другие). Кроме этого, планируется открытие сервисных центров за рубежом.

По словам разработчика Максима Дведенидова, запуск серийного производства позволит компании делать поставки за рубеж, в частности, в ЕС и страны Персидского залива. "Перспективный рынок продаж только в Европейском союзе может быть оценен в 3 500 аппаратов", - пояснил он. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, компанией уже получены необходимые сертификаты для реализации спортивной версии устройства на территории ЕС и ОАЭ, создано юридическое лицо в специальной налоговой зоне Дубай Силикон Оазис. Также компания имеет офис в провинции Виченца (Италия).

Газоанализатор Healthmonitor разработан совместно с Сибирским отделением Российской академии наук. Он позволяет измерить концентрацию газов в выдыхаемом воздухе и соотнести ее со значениями нормы здорового человека. Оборудование применятся для нескольких целей - медицинской и спортивной. Медицинская версия устройства способна проводить массовую диагностику заболеваний: COVID-19, астма, сахарный диабет, фиброз легких. Спортивная версия анализирует эффективность тренировочного процесса.

О нацпроекте

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта.