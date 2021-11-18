Власти Колымы подписали соглашение о сотрудничестве с Минспорта РФ

ТАСС, 18 ноября. Губернатор Магаданской области Сергей Носов и министр спорта РФ Олег Матыцин подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает строительство новых спортивных объектов при поддержке федеральных властей, сообщается на сайте областного правительства.

"Соглашение предусматривает реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", в том числе создание условий для приобщения всех категорий и групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, осуществление комплекса мер по материально-техническому оснащению объектов спорта спортивным оборудованием и инвентарем, реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий на территории области", - говорится в сообщении.

Сотрудничество также будет направлено на подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене, развитие спортивной индустрии, развитие науки и научных исследований в области физической культуры и спорта.