Аэропорт Кемерова благодаря нацпроекту на 25% ускорил обслуживание самолетов

КЕМЕРОВО, 19 ноября. /ТАСС/. Обслуживание самолетов в аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове ускорилось на 25%, благодаря применению бережливых технологий по нацпроекту "Производительность труда". Это позволило свести к минимуму задержки вылетов судов по вине аэропорта, сообщается в пятницу на официальном сайте правительства региона.

"Кемеровский аэропорт, несмотря на пандемию, активно наращивает пассажиропоток и открывает новые направления пассажирских перевозок. Чтобы терминал работал эффективно, недостаточно оснастить его самым современным оборудованием, важна грамотная организация труда и квалифицированный персонал. За полгода применения бережливых технологий в аэропорту Кемерова уже сумели более чем на четверть сократить время обслуживания самолетов", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Кузбасса Сергея Ващенко.

Как участник нацпроекта кемеровский аэропорт получил господдержку в виде бесплатного сопровождения экспертов Регионального центра компетенций (РЦК). Они провели полный аудит работы наземных служб аэропорта, которые занимаются техосмотрами, заправкой самолетов, установкой трапов, посадкой пассажиров и загрузкой багажа. Ликвидировано около 50 проблемных операций, которые затягивали предполетную подготовку судов.

"Одним из эффективных решений стала передислокация стоянки спецтранспорта, который участвует в наземном обслуживании самолетов. Ее перенесли ближе к пассажирскому перрону нового аэровокзала, что помогло сократить путь движения спецтранспорта и время его ожидания, а также сократило затраты на ГСМ. Еще одним бережливым нововведением стало обеспечение радиосвязью персонала, занятого загрузкой багажа, почты и грузов. Это помогает им координировать работу", - уточняется в сообщении.

В течение 2,5 лет бережливые технологии будут внедрены во все производственные процессы аэропорта. В ближайших планах усовершенствовать процесс регистрации пассажиров и багажа, разгрузить зону ожидания, повысить эффективность грузовых почтовых перевозок. Ежегодно производительность труда будет вырастать не менее чем на 5%, это скажется на повышении качества обслуживания пассажиров и улучшит показатели экономической эффективности работы аэропорта.

К нацпроекту "Производительность труда" аэропорт Кемерова присоединился летом текущего года после ввода в эксплуатацию нового пассажирского терминала с увеличенной вдвое пропускной способностью - с 200 до 460 пассажиров в час. До пандемии кемеровский аэропорт принимал чуть более 500 тыс. пассажиров в год. По итогам 2021 года ожидается, что пассажиропоток вернется к допандемийному уровню и будет продолжать расти. По оценке владеющего аэропортом холдинга "Новапорт", к 2028 году общий годовой пассажиропоток в Кемерове достигнет 1 млн человек.