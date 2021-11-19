Минкультуры: реализация нацпроекта "Культура" в Орловской области идет по плану

ОРЕЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова высоко оценила качество реализации национального проекта "Культура" в Орловской области. Об этом она рассказала журналистам в ходе рабочей поездки в регион.

"Я ее [реализацию нацпроекта в Орловской области] оцениваю крайне плодотворной. <…> Здесь у нас, по счастью, сбоев нет. Очень хорошее освоение, которое свидетельствует, что работа идет в привычной, поточной деятельности", - сказала министр, высоко оценив вовлеченность властей региона в работу.

По словам Любимовой, Орловская область активно работает над развитием краеведческих музеев.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в свою очередь сообщил, что в рамках нацпроекта "Культура" за три года удалось существенно обновить материально-техническую базу учреждений региона. "В последние два года мы активно участвуем в программе по созданию модельных библиотек. В 2020 году были созданы две модельные библиотеки. Они привлекают много читателей. На этой неделе мы посещали новую библиотеку в городе Мценске - за первый месяц работы 300 новых электронных абонементов", - отметил чиновник.

Как сообщила пресс-служба Минкультуры, в рамках визита глава ведомства планирует посетить объект культурного наследия "Торговые ряды", Орловский краеведческий музей и Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново", который в следующем году отметит столетие.