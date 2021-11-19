Девять регионов России присоединились к реализации нацпроекта "Туризм"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Регионы России из Центрального, Сибирского и Дальневосточного округов присоединились к реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". К реализации проекта присоединились девять регионов, сообщает пресс-служба корпорации "Туризм.РФ" в пятницу.

"К работе по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" присоединились еще девять регионов России: Алтайский, Забайкальский и Камчатский края, Кемеровская, Курская, Псковская, Самарская и Ульяновская области, а также Чувашская Республика", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что реализация проектов позволит повысить качество предоставляемых туруслуг. "Сегодня мы делаем еще один существенный шаг к достижению национальных целей. Совместная работа с регионами позволяет создать качественные и доступные туристические услуги для наших граждан, открывает для них новые направления путешествий. И самое главное - отвечает как экономическим, так и социальным задачам", - цитирует пресс-служба Чернышенко.

В свою очередь генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов добавил, что ведется работа по формированию приоритетной инвестиционной программы на 2021-2022 годы. "Предстоит проанализировать туристические территории, сформировать концепции их развития, выполнить проектирование, начать строительство и завершить его в срок", - отметил он.

О проектах

В рамках соглашения в Алтайском крае благодаря развитию туристического кластера "Предгорье Алтая" планируется к 2030 году увеличить туристический поток почти в два раза, что составит до 1 млн человек, а также создать порядка 1 тыс. новых рабочих мест, на данный момент уже заявлены более 10 инвестпроектов на общую сумму порядка 40 млрд рублей. В Ульяновской области соглашение позволит повысить доступности туруслуг, отдыха и оздоровления для граждан, в частности, в кластере "Ивановский залив", геопарке "Ундория", а также планируется строительство благоустроенной набережной в Ульяновске.

В Псковской области для развития туристической сферы необходима модернизация инфраструктуры, расширение гостиничного фонда, популяризация в других субъектах маршрутов и достопримечательностей. Отмечается, что с начала года область посетили более 258 тыс. туристов, а в учреждениях культуры побывали порядка 900 тыс. экскурсантов, что превышает показатели 2020 года. В Чувашии планируется к 2022 году проведение мастер-планирования туристических площадок и центров "Рунического пути", что позволит увеличить турпоток в четыре раза по сравнению с 2020 годом - до 1 млн человек. Таким образом, в 2022 году турпоток может составить до 350 тыс. человек и в 2024 году около 500 тыс. человек.

В Курской области планируется создание туристических кластеров на базе мемориального комплекса "Курская битва" и регионального объекта культурного наследия "Здание водяной мельницы", что позволит повысить доступность и качество предоставляемых туруслуг. В рамках нацпроекта будет проведена работа по развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" - это даст возможность повысить уровень жизни населения в Кузбассе, создать дополнительные рабочие места и социальную инфраструктуру.

Кроме того, в рамках соглашения планируется развивать туристические проекты "Медицинского туркомплекса Дарасун", Ивано-Арахлейского кластера и автотуристического кластера "Агинский Бурятский округ" в Забакайльском крае. Также в Самарской области планируют развивать территории "Самарская Лука" и "Сокольи горы".

О нацпроекте

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн (в 2019 году) до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Туристы получат сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов - поддержку государства.