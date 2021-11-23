Власти сообщили, что новый путепровод поможет решить проблему пробок в центре Омска

ОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Автомобильная дорога вдоль берега Оми построена в центре миллионного Омска по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", сообщила во вторник пресс-служба Минстроя Омской области. Новый путепровод, соединивший Комсомольский и Фрунзенский мосты, значительно разгрузит две центральные улицы города - Ленина и Гагарина.

"Запуск новой автодороги обеспечит быстрый переезд между Фрунзенским и Комсомольским мостами. Кроме того, окончание строительных работ на этом участке позволит приступить к последнему этапу обустройства набережной Оми", - цитирует пресс-служба начальника отдела контроля за ходом строительства линейных объектов департамента строительства Омска Татьяну Дранову.

На строительство двухполосной дороги с велосипедной дорожкой, ливневой канализацией и системой уличного освещения было направлено более 47 млн рублей. На этой улице в настоящий момент к молодежному чемпионату мира по хоккею, который стартует в Омске в декабре 2022 года, возводится современная четырехзвездочная гостиница.

Благодаря новой дороге автомобилисты, следующие по двум центральным улицам города, улицам Ленина и Гагарина через Юбилейный и Комсомольский мосты, смогут объехать в час пик пробки на этих дорогах или вернуться обратно в центр через Фрунзенский мост. После завершения строительства путепровода будут продолжены работы по благоустройству этой части набережной Оми, которая заросла дикой растительностью и практически недоступна для горожан. Здесь будут высажены деревья, обустроены спортивные площадки, цветники и газоны, а склон берега будет укреплен геоматами.

Всего в 2021 году в Омске по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано 27 улиц общей протяженностью 24,5 км. На эти цели было затрачено 784,8 млн рублей. Также на омских улицах появилось 2 камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, 2 проекционных пешеходных перехода, 3 светофора и новая схема организации движения при съезде с Ленинградского моста через Иртыш в центре города.