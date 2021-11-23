Обновленный мост через реку Тулому в Мурманской области открыли для движения

МУРМАНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Обновленный мост через реку Тулому на федеральной трассе Р-21 "Кола" в Мурманской области ввели в эксплуатацию и открыли для движения, сообщили во вторник в федеральном дорожном агентстве "Росавтодор". Реконструкция объекта выполнена в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

"Мост через реку Тулому на трассе "Кола" в Мурманской области введен в эксплуатацию. Реконструкция почти 200-метрового сооружения на территории Кольского городского поселения велась в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в течение двух лет", - говорится в сообщении.

Построенный в 1952 году 171-метровый мост перестал соответствовать современным требованиям и был последним искусственным сооружением на трассе "Кола" в Заполярье, которое не подлежало ремонту.

Обновленный мост состоит из трех пролетов. Он длиннее прежнего почти на 20 м, длина переправы составляет 190,24 м. Сооружение спроектировано и построено таким образом, что ни сильные морозы, ни ветры не отразятся на техническом состоянии объекта. "Мост через реку Тулому очень большое значение имеет, потому что это сокращает транспортную цепочку до Причального, Мурмашей, Туломы, что очень важно для обеспечения транспортом этих населенных пунктов", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на открытии движения по обновленному мосту.

Всего в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Кола" на территории Мурманской области находятся более 70 мостов и путепроводов. Из них на сегодняшний день не осталось ни одного ремонтонепригодного сооружения.