Первая в Уральском федеральном округе точка кипения Hi-Tech открылась в Верхней Салде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Точка кипения Hi-Tech, первая в Уральском федеральном округе, открылась в Верхней Салде Свердловской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства экономического развития РФ.

Точки кипения Hi-Tech - это площадки для обучения и общения сотрудников предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда", их сеть создает совместно с Минэкономразвития движение "Ворлдскиллс Россия". Площадки позволят массово вовлекать рабочих в новую производственную культуру через рационализаторство, изобретательство и инновации.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Титановая долина" Андрей Антипов, площадка станет дополнительным инструментом привлечения новых резидентов. Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова добавила, что на территории точки кипения сотрудники разных предприятий смогут перенимать лучший опыт и совместно в сжатые сроки находить решения производственных задач.

"Разместить точку кипения в особой экономической зоне - оригинальное решение, которое позволит большему числу сотрудников предприятий стать частью движения рационализаторов", - приводятся в сообщении слова директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений министерства экономического развития Александра Молодцова.

В ближайшее время площадки откроются в Самарской области, Санкт-Петербурге и Москве. Всего в 2021 году планируется открыть 14 точек кипения нацпроекта "Производительность труда", который курирует первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.