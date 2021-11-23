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Финал конкурса "Цифровой прорыв - 2021" пройдет в Иннополисе 2-4 декабря

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Финал третьего сезона Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв - 2021" состоится в городе Иннополис (Татарстан) 2-4 декабря. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы с радостью сообщаем, что финал пройдет в Татарстане, в Иннополисе. Совсем скоро, со 2 по 4 декабря, 1 333 сильнейших конкурсанта со всей страны будут решать сложные кейсы от крупнейших компаний и государственных органов и бороться за главный приз", - отметил он.

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев добавил, что город рад быть причастным к этому проекту. "Мы вовсю готовимся, ждем встречать гостей, конкурсантов, амбассадоров. Здесь будет развернута большая студия в технопарке имени Попова, и будет вестись круглосуточная прямая трансляция финала. Мне кажется, город выбран местом проведения мероприятия неслучайно, <...> город Иннополис - это площадка для тестирования новых технологий и цифровых решений, и для нас важно создавать условия для развития IT-отрасли", - отметил он.

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который реализуется в рамках национального проекта "Образование". Главная цель - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Первый конкурс начался в апреле 2019 года, второй - в марте 2020 года.

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РоссияТатарстан
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