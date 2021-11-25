В Кургане после реконструкции открыли мост, соединяющий центр города с микрорайонами

ТАСС, 25 ноября. Реконструированный при поддержке нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" мост по проспекту Машиностроителей в Кургане, который соединяет центральную часть города с микророайонами Заозерный и Рябково, открыли для движения. Работы обошлись более чем в 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Реконструкция моста началась в 2019 году, это один из важнейших объектов транспортной инфраструктуры Кургана. Он был построен в 1973 году и за 40 лет эксплуатации пришел в негодность. Протяженность нового четырехполосного путепровода - около 470 м. До реконструкции по нему проезжали около 16 тыс. легковых, грузовых автомобилей и автобусов ежедневно.

"Сегодня в Кургане в торжественной обстановке открыли движение по реконструированному путепроводу по проспекту Машиностроителей. <…> Путепровод <…>, построенный почти 50 лет назад и находившийся в аварийном состоянии, по заявке региона включили в нацпроект "Безопасные качественные дороги". На одну из самых масштабных и технологически сложных за несколько последних десятилетий строек в 2019-2021 годах в общей сложности направлено более 1 млрд рублей. Генеральным подрядчиком стало местное предприятие ЗАО "Курганстальмост" - завод с колоссальным опытом, который изготавливал металлоконструкции для Крымского моста и участвовал во многих других важнейших для страны стройках, таких как возведение стадионов для чемпионата мира по футболу, олимпийских объектов в Сочи и в зарубежных странах", - говорится в сообщении.

Директор "Курганстальмоста" Дмитрий Парышев отметил, что при качественном обслуживании новый мост может использоваться 100 и более лет. "Проект был сложный. Во-первых, нужно было разобрать старый мост. Мы забили в основание моста 4 500 свай, было использовано 1 500 тонн металла, порядка 500 тонн арматуры, в пики стройки на объекте одновременно работало до 300 человек", - цитирует его пресс-служба.

В результате уже сегодня вечером общественный транспорт изменит свои маршруты и сможет доставить тысячи горожан домой по новому мосту гораздо быстрее, чем по объездным дорогам, подчеркнули в правительстве.

"Будем принимать программу стоимостью более 1,5 млрд рублей. В следующем году, скорее всего, начнем ремонтировать два моста в городе Кургане - это так называемый Кировский мост через реку Тобол и Некрасовский мост. Два путепровода в Шадринске. Будем проектировать в Кургане ремонт Чеховского моста", - рассказал губернатор региона Вадим Шумков о новых планах ремонта мостов, уточнив, что в течение трех лет планируется эти и другие объекты "привести в порядок".

О нацпроекте

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента РФ о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".