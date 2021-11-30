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В Бурятии реконструировали участок дороги от Улан-Удэ вдоль Байкала

Работы на данном участке начались в 2018 году

УЛАН-УДЭ, 30 ноября. /ТАСС/. Дорожники реконструировали участок трассы в Бурятии, ведущей от Улан-Удэ вдоль Байкала к северным районам республики и популярным туристическим местам. Об этом сообщили ТАСС во вторник в региональном министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

"В этом году завершились работы по реконструкции одного из самых значимых объектов - участка 271-291 км региональной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян. Работы проводились по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", - сообщили в министерстве.

На участке появилось новое трехслойное асфальтобетонное покрытие, вместо трех старых деревянных мостов построили железобетонные. Около сел Макаринино и Адамово оборудовано освещение дороги, обустроены автобусные остановки. Ранее этот участок был гравийным, с ямами, в дождливую погоду дорогу размывало.

"Работы на данном участке начались в 2018 году, их планировалось завершить в 2022 году, но на реконструкцию объекта дополнительно из федерального бюджета по поручению президента России было выделено около 1 млрд рублей. С учетом увеличения финансирования работы по реконструкции участка завершили в этом году", - отметили в министерстве.

Реконструкция всей магистрали, связывающей Баргузинский, Прибайкальский, Курумканский и Северо-Байкальский с административным центром - городом Улан-Удэ, общей протяженностью более 700 км, ведется поэтапно с 2002 года. Ранее работа прерывалась из-за отсутствия финансирования, в 2017 году президент Владимир Путин поручил правительству РФ и правительству Бурятии рассмотреть вопрос дальнейшей реконструкции автотрассы, которая проходит с юга на север региона и является основной региональной артерией. Бурятия получила около 312 млн рублей по нацпроекту. До ремонта реконструированный на эти деньги участок представлял собой грунтовую дорогу, по бездорожью приходилось ездить и местным жителям, и туристам, следующим до мест отдыха на Байкале - села Максимиха, Баргузинского заповедника.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В 2021 году в Бурятии по нацпроекту проведены работы на 64 объектах общей протяженностью более 110 км на сумму 4,3 млрд рублей.

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