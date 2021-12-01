В Чите по нацпроекту завершили ремонт разрушенного наводнением моста

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края в среду открыло в Чите проезд по мосту. Его восстановили по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила пресс-служба министерства.

В июле 2018 года из-за резкого подъема воды в реке Чита была подмыта одна из опор моста на втором километре автодороги регионального значения "Обход города Чита". Спустя неделю пролетное строение общей длиной 42 метра рухнуло в воду. Временный мост для легковых автомобилей через реку открыли в ноябре 2020 года.

"Мост имеет очень важное значение для нашего города, так как расположен на транзитной дороге, обеспечивающей выход к юго-восточным районам края и границе с Китайской Народной Республикой. Мост связывает дачные кооперативы, поселки и новые микрорайоны в городской черте. Сегодня проезд по Каштакскому мосту запущен, что позволит значительно снизить нагрузку на уличную сеть северной части Читы", - приводятся в сообщении слова главы Минстроя Забайкалья Дмитрия Ватагина.

Как уточнили в ведомстве, в 2022 году по нацпроекту планируется отремонтировать участок дороги, на которой находится мост - от кольцевого пересечения возле Биофабрики до Каштакского кольца.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".