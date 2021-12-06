В Башкирии в 2022 году на формирование городской среды направят более 1,2 млрд рублей

УФА, 6 декабря. /ТАСС/. Финансирование мероприятий по формированию комфортной городской среды нацпроекта "Жилье и городская среда" в Башкирии в 2022 году превысит 1,2 млрд рублей. В перечень благоустройства войдут 112 объектов, сообщила пресс-служба главы республики в понедельник.

"Благоустройство общественных пространств в Башкортостане в 2022 году планируют провести в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". За выбор территорий и дизайн-проектов благоустройства на единой цифровой платформе проголосовали 387 тыс. жителей Башкортостана. По итогам голосования определили 112 объектов: аллей, пешеходных зон, парков и скверов. В 2022 году из федерального и республиканского бюджетов на их благоустройство направят более 1,2 млрд рублей. Завершить работы планируют до 1 октября 2022 года", - сказано в сообщении.

В 2021 году финансирование проекта "Формирование комфортной городской среды" составило около 1,7 млрд рублей, было благоустроено более 130 общественных территорий.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.